Исинбаева: чтобы сохранить традиционный спорт, надо активно развивать детский

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр, но подчеркнула важность сохранения традиционного спорта.

«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, всё-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей, и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».