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CAS отклонил апелляцию болгарской федерации шахмат на исключение из ЕШС

24 мая 2017, среда. 16:50. Другие

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию болгарской федерации шахмат на исключение из Европейского шахматного союза, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации. Решение об исключении было принято 10 сентября 2016 года на Генеральной ассамблее Европейского шахматного союза в Баку в связи с тем, что президент БФШ Сильвио Данаилов отказался представить необходимые финансовые документы за период с 2011 по 2014 год.

Суд также постановил, что все расходы на арбитраж должны быть выплачены болгарской федерацией.

Источник: FIDE.com Сообщить об ошибке
Новости. Другие
24 мая 2017, среда
16:50 CAS отклонил апелляцию болгарской федерации шахмат на исключение из ЕШС
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