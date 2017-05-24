Путин вручил государственные награды РФ Тарасовой, Бауэру и Михайлову

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды старшему тренеру сборной России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, президенту Федерации фехтования России Александру Михайлову и главному тренеру сборных России по фехтованию на саблях Кристиану Бауэру, сообщает официальный сайт Кремля.

Тарасова удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Михайлову был вручён орден Почёта, а Бауэр получил орден Дружбы.

«Церемония вручения государственных наград в Кремле — по своей сути не только торжественное мероприятие, это акт высокого признания достижений граждан России, — собирает в этом знаменитом зале выдающихся, талантливых, если не сказать уникальных людей. Сердечно поздравляю всех, кому сегодня будут вручены награды Родины. Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях: в экономике, решении социальных задач, науке, культуре, государственном строительстве. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу ещё многие-многие годы, десятилетия», — сказал Путин в ходе церемонии.

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