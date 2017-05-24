Винокуров и Екимов презентовали в Туле велокоманду MARATHON-TULA

В среду, 24 мая, на Тульском велотреке состоялась презентация команды MARATHON-TULA Cycling team. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент «Марафон Групп», член попечительского совета Федерации велоспорта России Александр Винокуров, президент ФВСР Вячеслав Екимов, ветераны, заслуженные мастера спорта и призёры Олимпийских игр. Дюмин и Винокуров подписали соглашение о сотрудничестве в области поддержки велосипедного спорта, в рамках которого компания становится спонсором тульской команды по велоспорту.

В 2017 году основная часть средств будет направлена на учебно-тренировочные сборы и участие в международных соревнованиях по велоспорту на треке и шоссе в качестве регионального клуба. По итогам чемпионата России по велоспорту на треке, который пройдёт в августе в Санкт-Петербурге, может быть принято решение о регистрации континентальной трековой команды, целью которой станет подготовка к Олимпийским Играм 2020 года в Токио.