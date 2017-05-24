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Екимов: клубная система в велоспорте — перспективная. Весь Запад по ней работает

24 мая 2017, среда. 18:26. Другие

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов прокомментировал создание в Туле велокоманды MARATHON-TULA, презентация которой состоялась в среду, 24 мая.

«Этот проект соответствует современному видению развития велоспорта. Эффективность такого формата уже проверена. Клуб отвечает за формирование команды, ставит задачи, отвечает за их выполнение перед спонсором. Весь Запад работает по этой системе. Клубная система — перспективная. К сожалению, пока таких команд у нас мало», — приводит слова Екимова пресс-служба ФВСР.

Винокуров и Екимов презентовали в Туле велокоманду MARATHON-TULA
Источник: Федерация велосипедного спорта России Сообщить об ошибке
Новости. Другие
24 мая 2017, среда
18:26 Екимов: клубная система в велоспорте — перспективная. Весь Запад по ней работает
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