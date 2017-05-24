Закарин остался на пятом месте в общем зачёте «Джиро д'Италия» после 17-го этапа

Француз Пьер Роллан из команды Cannondale-Drapac выиграл 17-й этап веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, показал 41-й результат и остался на пятой позиции в общей классификации, которую возглавляет голландец Том Дюмолин.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Джиро д'Италия»
17-й этап. Тирано – Канацеи, 219 км
1. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) – 5:42.56.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – +0.24.
3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – то же время...
38. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») — +7.54…
41. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
44. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
104. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)…
110. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)…
120. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)…
122. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)…
136. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – +10.00…
151. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +19.20…
156. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +20.47
160. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – +22.44…
162. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»).
Общая классификация. После 16-го этапа
1. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) – 70:14.48.
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31.
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.12...
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.40...
53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – +1:27.37...
85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2:15.34...
94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – +2:24.47...
113. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +2:47.27...
121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +2:52.46...
131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – +2:58.09...
135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:01.57...
137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – +3:03.08...
154. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – +3:17.30...
158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – +3:25.45...
162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – +3:32.49