Единственным свидетелем защиты лыжницы Йохауг станет её бывший врач

Единственным свидетелем защиты норвежской лыжницы Терезы Йохауг, которого адвокаты спортсменки вызвали на слушание её дела в Спортивном арбитражном суде, станет бывший врач женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен, сообщает VG.

Бендиксен взял на себя ответственность за то, что Йохауг сдала положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол. Он сообщил, что передал Йохауг крем для лечения губы, не заметив предупреждающий о допинге знак.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) подала апелляцию на решение о 13-месячной дисквалификации лыжницы, которое вынес антидопинговый комитет НОК Норвегии. Слушания по делу Йохауг в CAS начнутся 6 июля.