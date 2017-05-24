Брутт: генеральная классификация «Джиро д'Италия» значения уже не имеет

Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Павел Брутт рассказал о целях на оставшиеся этапы гонки Мирового тура «Джиро д'Италия». На 17-м этапе Брутт стал 156-м, а в генеральной классификации занимает 113-ю позицию.

«Сейчас действительно идёт самая тяжёлая часть — последняя неделя, развязка всей многодневки случится именно на заключительных этапах. Тактика? Работаем на Александра Фолифорова: в горах его территория, он там главный специалист из нас, поэтому стараемся ему помогать.

Если у нас получится победить в одной из гонок, это будет идеально. Генеральная классификация на сегодняшний день значения уже не имеет», — приводит слова Брутта «Газета.Ru».