Созыкин и Грибанов — вторые после четырёх гонок в классе «470» в Медемблике

Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов занимают второе место после четырёх гонок в классе «470» на международной регате Delta Lloyd Regatta в Нидерландах. Такой же результат в том же классе у женщин у Алисы Кирилюк и Анжелики Черняховской.

Парусный спорт. Международная регата Delta Lloyd Regatta. Медемблик, Нидерланды

Результаты россиян. «470». Мужчины (после четырёх гонок)

2. Павел Созыкин / Денис Грибанов — 15.

Женщины (после четырёх гонок)

2. Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская – 24.

«Лазер» (после четырёх гонок)

12. Сергей Комиссаров – 37…

47. Максим Николаев – 95.

«Лазер-радиал». Женщины (после четырёх гонок)

37. Екатерина Зюзина – 83…

54. Елена Воробьева – 95.