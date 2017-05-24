Созыкин и Грибанов — вторые после четырёх гонок в классе «470» в Медемблике

Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов занимают второе место после четырёх гонок в классе «470» на международной регате Delta Lloyd Regatta в Нидерландах. Такой же результат в том же классе у женщин у Алисы Кирилюк и Анжелики Черняховской.
Парусный спорт. Международная регата Delta Lloyd Regatta. Медемблик, Нидерланды
Результаты россиян. «470». Мужчины (после четырёх гонок)
2. Павел Созыкин / Денис Грибанов — 15.
Женщины (после четырёх гонок)
2. Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская – 24.
«Лазер» (после четырёх гонок)
12. Сергей Комиссаров – 37…
47. Максим Николаев – 95.
«Лазер-радиал». Женщины (после четырёх гонок)
37. Екатерина Зюзина – 83…
54. Елена Воробьева – 95.