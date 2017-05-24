Брутт: в среднем за четырёхчасовую тренировку я условно умираю три раза

Гонщик «Газпром-Русвело» Павел Брутт прокомментировал трагическую смерть Микеле Скарпони и поделился мыслями об опасности на дорогах.

«Честно сказать, когда я увидел данную новость, не поверил этому… А уже после подтверждения факта был шокирован, находился в какой-то прострации, потому что буквально накануне мы вместе закончили многодневку «Альпийский тур». И из-за этого было чувство некой нереальности происходящего. Не могу сказать, что велогонщики постоянно калечатся в ДТП. То есть условно за последние несколько лет можно набрать меньше десятка таких случаев. И мне кажется, что вешать вину на кого-то одного в данных ситуациях неправильно. Понятно, что велосипедист является наименее защищённым участником дорожного движения. Допустим, почему я не люблю тренироваться в Санкт-Петербурге? Потому что в среднем за четырёхчасовую тренировку я условно умираю три раза. Поясню. Банальная ситуация: стоит автомобиль, пропуская поток встречных машин, и поворачивает налево в меня. И водитель меня вроде бы даже видит, но, как выясняется, он никогда не думал, что велосипедист может ехать со скоростью 40 км/ч, практически со скоростью потока.

Другая ситуация: меня обгоняет машина, вместе со мной поворачивая направо, хотя я двигался прямо. Это для него норма. И на вопрос по поводу мотива данного манёвра он говорит, что не видел меня, причём этот ответ является самым частым. Вот до тех пор, пока велосипедистов не будут видеть, это будет продолжаться. То же самое касается и людей, которые вылезают на дороги общего пользования на мотоцикле или на велосипеде и считают, что им кто-то обязан. Получается какой-то взаимный дефицит культуры. Я считаю, что если ты вылезаешь на дорогу, то должен знать, куда ты попал и по каким правилам тут двигаются транспортные средства и участники движения. И вопрос здесь даже не в соблюдении или несоблюдении негласных правил, временами противоречащих ПДД, а в том, что пока не появится эта самая культура, будет много глупых и странных жертв", — приводит слова Брутта «Газета.Ru».