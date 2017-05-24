Мартино-Лагард пропустит сезон из-за перелома стопы

Французский легкоатлет Паскаль Мартино-Лагард, специализирующийся в беге с барьерами, не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт с 4 по 13 августа в Лондоне, сообщает официальный сайт федерации лёгкой атлетики Франции.

Некоторое время спортсмен жаловался на боли в ноге, и после обследования у него был диагностирован перелом основания пятой плюсневой кости левой стопы. Около шести недель бегуну предстоит передвигаться с помощью костылей, а на ногу будет наложена фиксирующая повязка. В следствие этого по рекомендации врачей Мартино-Лагард принял решение отказаться от выступлений грядущим летом.