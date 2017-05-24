Винокуров: поддержка регионов поможет вернуть России былую славу в велоспорте

Член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров объяснил, почему решился финансировать создание в Туле велокоманды MARATHON-TULA.

«Будучи членом попечительского совета и сам всерьёз занимаясь велоспортом, я хорошо знаю о трудностях, с которыми сталкиваются региональные федерации. Я убеждён, что вернуть нашей стране былую славу в этом спорте поможет прямая адресная поддержка и развитие региональных центров велоспорта.

Руководство Тульской области с большим вниманием относится к велосипедному спорту, здесь сильны спортивные традиции, поэтому я верю в успех этой команды", — приводит слова Винокурова пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.