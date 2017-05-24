Дюмолин: на 18-м этапе «Джиро» нас ждёт большая битва с первого же подъёма

Гонщик Sunweb Том Дюмолин, лидирующий в общем зачёте «Джиро д’Италия», рассказал о своём состоянии после проблем с желудком, из-за которых его отрыв от соперников сильно уменьшился, а также поделился ожиданиями от 18-го этапа.

«Я приехал сюда не для того, чтобы стать знаменитым, потому что сидел в кустах. Я хочу написать историю, получив в Милане розовую майку. Сегодня я чувствую себя лучше, хотя утром у меня была некоторая неуверенность. Во время гонки мне пришлось есть батончики и другую подобную пищу, и я немного волновался из-за этого, но всё прошло хорошо, и у меня не было никаких проблем. Мы точно не знаем, в чём была проблема, но у нас есть кое-какие идеи. Думаю, это была комбинация нескольких факторов, но точно мы не знаем. Просто мне нужно сконцентрироваться и быть внимательным при питании — правильная пища в правильное время, — и таким образом мы решим много проблем.

Я был очень расстроен и разочарован, потому что у меня были хорошие ноги. С такими ногами, я думаю, я был бы на вершине холма с Нибали и Кинтаной. У меня мог быть большой отрыв перед тремя горными этапами, но сейчас я его растерял из-за одной проблемы, а не потому, что у меня был плохой день. Если в предстоящие дни у меня будут плохие ноги или выдастся плохой день, я потеряю майку лидера. Это огромная неудача вчерашнего дня. Но то, что я не потерял время на подъёме, когда преследовал в одиночку, стало для меня большой моральной победой. Теперь нам надо быть готовыми ко всему. Возможно, первая тройка или даже пятёрка не будет атаковать на первом подъёме, но и к этому мы готовы. Но позже эти парни постараются уехать. Это произойдёт, так что нас ждёт большая битва с первого же подъёма», — приводит слова Дюмолина Cycling News.