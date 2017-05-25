Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Девятьяров: предложение тренировать биатлонисток стало для меня неожиданностью

25 мая 2017, четверг. 00:50. Другие

Российский лыжный тренер Михаил Девятьяров прокомментировал своё назначение на пост наставника по функциональной подготовке в женской сборной России по биатлону.

«Могу сказать, что предложение войти в тренерский штаб женской биатлонной команды стало для меня полной неожиданностью. Я всё-таки лыжный тренер, а биатлон немного другой вид спорта — в нём совмещается стрельба и лыжная подготовка. Для меня это будет в новинку. Я общался с представителями федерации биатлона и старшим тренером женской команды Сергеем Коноваловым — они заверили меня, что функции в тренерском штабе будут чётко распределены. В мои обязанности войдёт функциональная подготовка девушек, работа над техникой. Я надеюсь, что мой опыт в лыжных гонках пригодится команде.

Конечно, я понимаю всю ответственность, ведь дело касается олимпийского сезона. Нам предстоит серьёзная работа во время подготовительного периода, чтобы на соревнованиях команда смогла продемонстрировать максимальные результаты. Надеюсь, что наш коллектив справится с этой задачей. Главное, чтобы мы не были, как лебедь, рак и щука, и не пытались ставить во главу угла свои методики. Мы должны друг друга дополнять и работать сбалансированно. Я ещё не знаком с командой лично, но думаю, что мы найдём общий язык и сделаем всё, чтобы результаты сборной улучшились», — приводит слова Девятьярова «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Новости. Другие
25 мая 2017, четверг
00:50 Девятьяров: предложение тренировать биатлонисток стало для меня неожиданностью
24 мая 2017, среда
23:57 Дюмолин: на 18-м этапе «Джиро» нас ждёт большая битва с первого же подъёма
22:56 Винокуров: поддержка регионов поможет вернуть России былую славу в велоспорте
21:55 Мартино-Лагард пропустит сезон из-за перелома стопы
21:10 Брутт: в среднем за четырёхчасовую тренировку я условно умираю три раза
20:57 Созыкин и Грибанов — вторые после четырёх гонок в классе «470» в Медемблике
20:01 Брутт: генеральная классификация «Джиро д'Италия» значения уже не имеет
19:18 Единственным свидетелем защиты лыжницы Йохауг станет её бывший врач
19:18 Закарин остался на пятом месте в общем зачёте «Джиро д'Италия» после 17-го этапа
19:05 Стал известен состав сборной России по настольному теннису на ЧМ в Германии
18:44 «Тюмень» не стала продлевать соглашение с главным тренером Осинцевым
18:26 Екимов: клубная система в велоспорте — перспективная. Весь Запад по ней работает
18:18 Винокуров и Екимов презентовали в Туле велокоманду MARATHON-TULA
17:56 Путин вручил государственные награды РФ Тарасовой, Бауэру и Михайлову
17:12 Шубенков не выступит на соревнованиях в Юджине из-за отсутствия визы США
16:50 CAS отклонил апелляцию болгарской федерации шахмат на исключение из ЕШС
15:32 Исинбаева: чтобы сохранить традиционный спорт, надо активно развивать детский
14:36 Носкова: после перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом
13:54 Чемпионка ОИ Бобровникова сыграла в финале Кубка ЕГФ, несмотря на беременность
13:39 Кинтана: я не хотел атаковать, потому что уважаю Дюмулена
12:49 UCI дисквалифицировал российских велогонщиков Шмидта, Игнатенко и Антошину
12:23 Биатлонистку Шевалье во время велотренировки сбил автомобиль
11:44 Мутко: главное, чтобы все понимали, что допинг — это плохо
11:09 Бьорндален: Фуркад – лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь
10:58 Волков: если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон
09:48 Жуков: ВАДА приветствует принятие в РФ плана по борьбе с допингом
09:36 Шмелёва стала второй в индивидуальном спринте на Гран-при Тулы
09:33 18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенесёт операцию на сердце
09:15 Белова заняла 15-е место на турнире по конкуру в Австрии
02:01 Винер-Усманова: в параллельном зачёте нет ничего зазорного
02:00 Мутко: чтобы проводить Спартакиады, придётся закрыть параллельный зачёт
01:41 На подготовку спортивного резерва в РФ в 2016 году было выделено 132 млрд рублей
01:33 Путин призвал сократить финансирование профессионального спорта
01:10 В 2016 году продажи мельдония в России увеличились в 2,5 раза
00:50 Путин: легко запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП…
00:47 Лисин: в России продают спортпит с допингом, это уровень Следственного комитета
23 мая 2017, вторник
23:55 В Москве прошло второе судебное заседание по иску ФХМР к блогеру
22:27 «Динамо» победило «Сибиряк» и сыграет с «Диной» в финале ЧР по мини-футболу
22:08 «Чеховские медведи» повторно победили «Университет Лесгафта-Нева» в финале ЧР
21:02 Дюмулин: я остановился на 16-м этапе «Джиро» из-за проблем с желудком
20:42 Путин: с институтом информаторов связаны трагические страницы истории России
19:35 Путин: российский спорт должен быть чистым от допинга, это задача номер один
19:17 Нибали выиграл 16-й этап «Джиро д'Италия», Закарин — пятый
19:10 «Дина» победила «Газпром-Югра» и стала первым финалистом ЧР по мини-футболу
18:28 Смирнов: некоторые СМИ делают из дисквалифицированных спортсменов героев
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017