Девятьяров: предложение тренировать биатлонисток стало для меня неожиданностью

Российский лыжный тренер Михаил Девятьяров прокомментировал своё назначение на пост наставника по функциональной подготовке в женской сборной России по биатлону.

«Могу сказать, что предложение войти в тренерский штаб женской биатлонной команды стало для меня полной неожиданностью. Я всё-таки лыжный тренер, а биатлон немного другой вид спорта — в нём совмещается стрельба и лыжная подготовка. Для меня это будет в новинку. Я общался с представителями федерации биатлона и старшим тренером женской команды Сергеем Коноваловым — они заверили меня, что функции в тренерском штабе будут чётко распределены. В мои обязанности войдёт функциональная подготовка девушек, работа над техникой. Я надеюсь, что мой опыт в лыжных гонках пригодится команде.

Конечно, я понимаю всю ответственность, ведь дело касается олимпийского сезона. Нам предстоит серьёзная работа во время подготовительного периода, чтобы на соревнованиях команда смогла продемонстрировать максимальные результаты. Надеюсь, что наш коллектив справится с этой задачей. Главное, чтобы мы не были, как лебедь, рак и щука, и не пытались ставить во главу угла свои методики. Мы должны друг друга дополнять и работать сбалансированно. Я ещё не знаком с командой лично, но думаю, что мы найдём общий язык и сделаем всё, чтобы результаты сборной улучшились», — приводит слова Девятьярова «Советский спорт».