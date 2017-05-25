Б. Ротенберг занял второе место на турнире по конкуру в Монтефалько

В Монтефалько (Италия) состоялись международные соревнования по конкуру, в которых приняли участие Карина и Борис Ротенберг. В маршруте CSI1* с высотой препятствий до 115 см Борис Ротенберг на Жогано ван Шрепен дважды занял второе место, а один раз стал шестым.

Карина Ротенберг на Каскаре в маршруте CSI2* с высотой препятствий до 135 см заняла 19-е призовое место (67,56 секунды; 0 штрафных очков). В маршруте 140 см она на Мустакс Катоки Кэннон показала седьмой результат, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.