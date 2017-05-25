Биатлонистка Шевалье пропустит не менее трёх недель из-за перелома ключицы

Старший тренер женской сборной Франции по биатлону Жюльен Робер сообщил, что биатлонистка Анаис Шевалье пропустит не менее трёх недель из-за перелома ключицы. Накануне 24-летнюю спортсменку, являющуюся четырёхкратным призёром чемпионатов мира, во время велотренировки сбил автомобиль.

«Всё могло быть гораздо серьёзнее. Автомобиль наехал на заднее колесо велосипеда. Учитывая это, мы считаем, что с Анаис всё хорошо. В плане подготовки она будет отставать, но у нас ещё есть время», — цитирует Робера Ski Chrono.