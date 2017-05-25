Смирнов: Бах и Риди поздравили нас с принятием плана борьбы с допингом

Почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов сообщил, что продолжит возглавлять Независимую общественную антидопинговую комиссию, а также рассказал о реакции руководства МОК и ВАДА на утверждение в России национального плана борьбы с допингом в спорте.

«Я, безусловно, продолжу свою работу. Что касается её состава, то нам ещё предстоит подумать над этим вопросом, над структурой комиссии. Надо понять, кто захочет продолжить работу, а кому она уже будет в тягость. Вместе с тем у нас есть чёткое представление о том, кто чем должен заниматься.

Реакция на вчерашнее событие очень хорошая. Мне лично позвонил Томас Бах, с которым у нас состоялся хороший, тёплый разговор. Он нас поздравил, отметив, что они внимательно следили за нашей работой. Сказал, что мы сделали большое дело, внимание к которому в нашей стране было на самом высоком уровне. Кроме того, я разговаривал с Крейгом Риди, он тоже поздравил нас и поблагодарил за работу", — цитирует Смирнова ТАСС.