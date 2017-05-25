Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Верховная Рада Украины признала боевой гопак национальным видом спорта

25 мая 2017, четверг. 14:05. Другие

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте», введя понятие «национальный вид спорта», который основан на национально-культурных традициях.

Министерство по делам молодёжи и спорта на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по таким видам спорта. Глава ведомства Игорь Жданов заявил, что документ нацелен на развитие таких видов спорта, как боевой гопак, спас, рукопашный бой, хортинг (вид единоборства, получивший название от острова Хортица, на котором располагалась Запорожская Сечь), и других, сообщает «Корреспондент».

Источник: Корреспондент.net Сообщить об ошибке
Новости. Другие
25 мая 2017, четверг
14:05 Верховная Рада Украины признала боевой гопак национальным видом спорта
13:25 ФВСР не будет оспаривать дисквалификацию велогонщицы Антошиной
12:59 Польховский стал главным тренером сборной Казахстана по биатлону
12:36 Легкоатлетка Конева спустя месяц после родов приступила к лёгким тренировкам
11:35 Правительство намерено увеличить премии лауреатам спортивных номинаций до 1 млн
10:59 Сыктывкар может принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года
10:56 Смирнов: Бах и Риди поздравили нас с принятием плана борьбы с допингом
09:39 Биатлонистка Шевалье пропустит не менее трёх недель из-за перелома ключицы
09:12 Б. Ротенберг занял второе место на турнире по конкуру в Монтефалько
00:50 Девятьяров: предложение тренировать биатлонисток стало для меня неожиданностью
24 мая 2017, среда
23:57 Дюмолин: на 18-м этапе «Джиро» нас ждёт большая битва с первого же подъёма
22:56 Винокуров: поддержка регионов поможет вернуть России былую славу в велоспорте
21:55 Мартино-Лагард пропустит сезон из-за перелома стопы
21:10 Брутт: в среднем за четырёхчасовую тренировку я условно умираю три раза
20:57 Созыкин и Грибанов — вторые после четырёх гонок в классе «470» в Медемблике
20:01 Брутт: генеральная классификация «Джиро д'Италия» значения уже не имеет
19:18 Единственным свидетелем защиты лыжницы Йохауг станет её бывший врач
19:18 Закарин остался на пятом месте в общем зачёте «Джиро д'Италия» после 17-го этапа
19:05 Стал известен состав сборной России по настольному теннису на ЧМ в Германии
18:44 «Тюмень» не стала продлевать соглашение с главным тренером Осинцевым
18:26 Екимов: клубная система в велоспорте — перспективная. Весь Запад по ней работает
18:18 Винокуров и Екимов презентовали в Туле велокоманду MARATHON-TULA
17:56 Путин вручил государственные награды РФ Тарасовой, Бауэру и Михайлову
17:12 Шубенков не выступит на соревнованиях в Юджине из-за отсутствия визы США
16:50 CAS отклонил апелляцию болгарской федерации шахмат на исключение из ЕШС
15:32 Исинбаева: чтобы сохранить традиционный спорт, надо активно развивать детский
14:36 Носкова: после перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом
13:54 Чемпионка ОИ Бобровникова сыграла в финале Кубка ЕГФ, несмотря на беременность
13:39 Кинтана: я не хотел атаковать, потому что уважаю Дюмулена
12:49 UCI дисквалифицировал российских велогонщиков Шмидта, Игнатенко и Антошину
12:23 Биатлонистку Шевалье во время велотренировки сбил автомобиль
11:44 Мутко: главное, чтобы все понимали, что допинг — это плохо
11:09 Бьорндален: Фуркад – лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь
10:58 Волков: если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон
09:48 Жуков: ВАДА приветствует принятие в РФ плана по борьбе с допингом
09:36 Шмелёва стала второй в индивидуальном спринте на Гран-при Тулы
09:33 18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенесёт операцию на сердце
09:15 Белова заняла 15-е место на турнире по конкуру в Австрии
02:01 Винер-Усманова: в параллельном зачёте нет ничего зазорного
02:00 Мутко: чтобы проводить Спартакиады, придётся закрыть параллельный зачёт
01:41 На подготовку спортивного резерва в РФ в 2016 году было выделено 132 млрд рублей
01:33 Путин призвал сократить финансирование профессионального спорта
01:10 В 2016 году продажи мельдония в России увеличились в 2,5 раза
00:50 Путин: легко запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП…
00:47 Лисин: в России продают спортпит с допингом, это уровень Следственного комитета
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017