Верховная Рада Украины признала боевой гопак национальным видом спорта

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте», введя понятие «национальный вид спорта», который основан на национально-культурных традициях.

Министерство по делам молодёжи и спорта на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по таким видам спорта. Глава ведомства Игорь Жданов заявил, что документ нацелен на развитие таких видов спорта, как боевой гопак, спас, рукопашный бой, хортинг (вид единоборства, получивший название от острова Хортица, на котором располагалась Запорожская Сечь), и других, сообщает «Корреспондент».