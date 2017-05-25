Сильнов: не думаю, что в проблемах с визой у Шубенкова была политика

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Сильнов прокомментировал проблемы с получением американской визы чемпионом мира в беге на 110 м Сергеем Шубенковым, который вынужден пропустить этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

«Это технические трудности. Не думаю, что здесь была политика», — цитирует Сильнова «Интерфакс».

Также Сильнов сказал, что решение по индивидуальным заявкам российских легкоатлетов может быть принято после визита в РФ рабочей группы IAAF: «Это решение может появиться после визита рабочей группы 13 июня. Пока его все откладывают».