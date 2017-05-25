Егорян: Бауэр каждый год приносит медали и проходит трудности нашего менталитета

Двукратная чемпионка Олимпийских игр российская саблистка Яна Егорян на своей странице в «Инстаграме» поздравила главного тренера сборных России по фехтованию на саблях Кристиана Бауэра с получением ордена Дружбы. Награда была вручена тренеру президентом России Владимиром Путиным на церемонии в Кремле.

«Дорогие друзья, хочу похвастаться и поздравить своего тренера Кристина Бауэра с наградой орден Дружбы! Вчера В.В. Путин сделал то, что нужно было, по моему мнению, сделать с первого года нашей с ним работы. Оценил весь труд и силу нашего тренера, который каждый год приносит нашей стране медали и проходит все трудности российского менталитета! Коуч, мы вас любим и ценим», — написала Егорян.