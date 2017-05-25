«Ростов-Дон» сыграет с «Астраханочкой» в полуфинале Кубка России по гандболу

Стали известны результаты жеребьёвки «Финала четырёх» по гандболу среди женских команд. «Астраханочка» сыграет в полуфинале с «Ростовом-Дон». Матч состоится 26 мая. Время начала — в 19:30 по московскому времени.

В другом полуфинале встретятся краснодарская «Кубань» и красногорская «Звезда». Этот матч пройдёт 26 мая в 16:00.

27 мая состоятся матч за третье место (14:00 по московскому времени) и финал (17:00).

Действующим обладателем трофея является «Ростов-Дон». Команда из Ростова-на-Дону также является чемпионом России.