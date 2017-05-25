Дмитриев: для всех я злой, агрессивный русский

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы российский велогонщик Денис Дмитриев признался, что на соревнованиях он становится совершенно другим человеком, а также рассказал о своём ритуале перед стартом.

«Для всех я злой, агрессивный русский. Если я выгляжу устрашающе, то это хорошо, мне это только на руку. Во мне две личности. Я приветливый, со всеми здороваюсь, обнимаюсь. Но когда ко мне подходят перед соревнованиями, а я не реагирую на приветствие, то меня лучше не трогать. У меня идёт какое-то переключение. Денис в быту, дома и на соревнованиях — два совершенно разных человека.

Когда перед стартом выхожу на велотрек, это выглядит, будто я делаю растяжку. Я трогаю кулаками три раза трек. Это я отдаю дань уважения самому полотну. Это мой ритуал перед каждым стартом», — рассказал Дмитриев в интервью олимпийскому каналу.