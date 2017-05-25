Сидорова: буду готовиться к этапу «БЛ» в Риме, виза есть, проблем не будет

Чемпионка Европы 2014 года прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, победившая на командном чемпионате России в Сочи с результатом 4,60 м, прокомментировала своё выступление и рассказала о ближайших планах.

«Накануне в Сочи шёл дождь. Но сегодня погода как на заказ – тепло и солнце. Правда, гулял небольшой ветерок, но в общем погода стояла отличная. Я довольна сегодняшними прыжками, но как часто бывает в первом старте, немного намудрила с шестами. Приходилось по ходу соревнований менять их, а так всё в целом неплохо, хотя результат мог быть и получше, если бы не просчиталась с шестами. Но ещё раз повторю, что сами прыжки мне понравились. Начало положено, и теперь буду готовиться к этапу «Бриллиантовой лиги» в Риме, который пройдёт 8 июня. Виза у меня есть, я делала её заранее, ещё летом, так что всё в порядке, и с этой стороны не будет никаких проблем», — цитирует Сидорову «Лёгкая атлетика России».