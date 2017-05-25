Фильм про Родченкова «Икар» будет показан на фестивале в Вашингтоне

Фильм Брайана Фогеля «Икар», главным действующим лицом которого стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет показан на фестивале документальных фильмов американского института киноискусства в Вашингтоне 14 июня, сообщает Deadline.

В фильме Родченков рассказал о массовом употреблении допинга российскими спортсменами и о существовании в России государственной системы сокрытия антидопинговых нарушений.

В январе жюри кинофестиваля документального кино Sundance вручило фильму «Икар» специальный приз имени Оруэлла.