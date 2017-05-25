Источник: ВАДА предложило Исинбаевой стать послом чистого спорта в России

Всемирное антидопинговое агентство направило в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, в котором предложило спортсменке стать послом чистого спорта в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

Исинбаевой было предложено приехать в штаб-квартиру ВАДА в Монреале, чтобы обсудить детали сотрудничества. Ни ВАДА, ни Исинбаева не подтвердили этой информации, но, если она соответствует действительности, Елена может стать первой, кто получит от ВАДА подобный статус.