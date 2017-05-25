28 мая впервые в России пройдёт марафонский забег людей с инвалидностью и без

19-летний воспитанник школы-интерната № 31 Глеб Гришанов примет участие в Зелёном марафоне «Бегущие сердца» 28 мая 2017 года. Гришанов, у которого тяжёлая форма детского церебрального паралича, преодолеет дистанцию в тандеме с руководителем бегового клуба Zelenski Run Club Вадимом Зеленским. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Больше, чем можешь» при поддержке Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива».

«Однажды я узнал про американских бегунов Дика Хойта и его сына Рика. У Рика ДЦП, но он участвует в знаменитых беговых марафонах вместе с папой: во время забегов отец катит перед собой инвалидную коляску с сыном. Так у меня появилась мечта – пробежать марафон, как Рик.

Начав заниматься, я понял, как стал отличаться от своих друзей с инвалидностью. Мне помогли, а сколько таких, как я, только мечтают приобщиться к спорту? Было бы здорово, если у всех детей из моей родной школы будет больше возможностей заниматься спортом и велоспортом", — рассказывает Грибанов.

Узнать подробности акции вы можете на странице проекта «Больше, чем можешь» в сети «Фейсбук».