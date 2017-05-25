Новозеландского крикетиста наказали за вождение пьяным из-за смерти попугая

Суд Мастертона приговорил новозеландского крикетиста Дуга Брэйсуэлла к 100 часам общественных работ за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает The Guardian.

Адвокат спортсмена сообщил судьям, что его подопечный находился на торжестве, когда ему позвонила его девушка. Она сообщила Брэйсуэллу, что их любимый попугай был растерзан собаками. Какаду очень много значил для девушки, что и побудило крикетиста сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Стоит отметить, что Брэйсуэлл уже попадался на вождении пьяным в 2008 и 2010 годах.