Кака: для Кататы сезон закончился, Лыскова должны прооперировать

Главный тренер МФК «Газпром-Югра» Кака рассказал о травмированных игроках команды, а также прокомментировал ситуацию с Эдером Лимой, который, по сведениям бразильских СМИ, не станет продлевать контракт с югорчанами и продолжит карьеру на родине.

«Эдер Лима ещё не продлил контракт с нами. Сейчас он находится в Бразилии по личным обстоятельствам. Подробности нам неизвестны, лично он с нами не созванивался.

У нас много травмированных. Владислав Шаяхметов уже начал тренироваться, сегодня прошла его первая тренировка. Также ещё не прояснилась ситуация с Иваном Чишкалой, мы ждём результатов снимка. Давыдов не успевает восстановиться к предстоящему матчу, а Дмитрия Лыскова в ближайшее время должны прооперировать. Что касается Кататы, то, к сожалению, для него сезон уже закончился», — рассказал Кака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.