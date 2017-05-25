Костерина выиграла соревнования по выездке в Гамбурге

Российская всадница Татьяна Костерина, выступающая на кобыле Диаволессе, завоевала Большой приз CDI4* на соревнованиях по выездке в Гамбурге. Второе место досталось британке Эмили Форнье с кобылой Лоллипоп, а замкнула тройку призёров представительница Германии Бьянка Касселльманн, выступающая на Делатио.

Конный спорт. Большой Приз CDI4*. Гамбург, Германия

1. Татьяна Костерина и Диаволесса (Россия) — 72.300%.

2. Эмили Форнье и Лоллипоп (Великобритания) — 71.660%.

3. Бьянка Кассельманн и Делатио (Германия) — 70.720%.