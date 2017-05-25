Кинтана: Movistar пытался разыграть свои карты, но Дюмолин хорошо защищался

Велогонщик Movistar Найро Кинтана прокомментировал выступление на 18-м этапе многодневной гонки Мирового тура «Джиро д’Италия», на котором ему не удалось сократить отставание от лидера общего зачёта бельгийца Тома Дюмолина в 31 секунду.

«Мы пытались, так или иначе, разыграть карты, которые были у нас в команде. Мы двигались, мы старались. Но это было невозможно. Лидер защищал себя очень хорошо, и мы финишировали с одинаковым временем. Мои показатели в порядке. Правда в том, что уровень турнира очень высок, все в хорошей форме. Осталось два дня, чтобы продолжить попытки», — приводит слова Кинтаны Cycling News.