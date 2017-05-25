В июле в Севастополе пройдёт международный фестиваль экстремального спорта

В четверг, 25 мая, правительство Севастополя приняло распоряжение о подготовке к проведению в городе международного фестиваля экстремальных видов спорта и создании оргкомитета мероприятия. 15 и 16 июля в Севастополе пройдут соревнования по таким экстремальным дисциплинам, как вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу.

Ожидается, что фестиваль привлечет более 10 тыс. гостей. Для них в Севастополе организуют фестивальный город: с ярмарками, фудкортами, спортивными площадками, мастер-классами. В рамках фестиваля на главной сцене будет организована развлекательная программа с участием известных диджеев, а также пройдут вечерние концерты хедлайнеров фестиваля.

«Городу нужны современные молодёжные и спортивные мероприятия, которые будут привлекать туристов, одновременно отвечая ожиданиям самих севастопольцев. Такого рода мероприятия со временем станут составляющей частью туристического бренда города. Мы привлекаем туристов именно тем, чем Севастополь уникален. В данном случае это наличие условий для реализации активности молодёжи, её спортивного характера: прямого доступа к незамерзающему круглый год морю, городских пляжных зон», – рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.