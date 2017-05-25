Дюмолин: был бы рад, если бы Нибали и Кинтана за своё поведение лишились подиума

Голландец Том Дюмолин прокомментировал своё выступление на 18-м этапе «Джиро д’Италия», выразив недовольство поведением основных соперников Винченцо Нибали и Найро Кинтаны.

«Нибали и Кинтана стараются заставить меня проиграть, вместо того чтобы стараться выиграть. В последний момент они проиграли много времени своим соперникам. Надеюсь, за такое выступление они потеряют места на подиуме в Милане. Это было бы здорово, я был бы рад.

Идеальным сценарием было бы, если остальные соперники не подобрались ко мне ближе, но теперь Тибо Пино отыграл почти минуту из-за пакта Нибали и Кинтаны. Это их право, но было бы здорово, если бы они не взошли на подиум, учитывая их поведение», — приводит слова Дюмолина Cycling News.