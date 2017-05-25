«Газпром» потратит 200 млн рублей на рекламу на канале «Конный мир»

Транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» до конца 2017 года заключит с телеканалом «Конный мир» контракт на оказание услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире канала во всех городах вещания на территории Российской Федерации. Стоимость соглашения составляет 200,248 млн рублей.

Телеканал «Конный мир» был создан по инициативе ОАО «Российские ипподромы» и начал работу в эфире 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». Отметим, что в 2012 году пост председателя совета директоров «Росипподромов» занял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.