Тренер Мо Фары: мои спортсмены всегда были чисты

Альберто Салазар, тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10 000 метров британца Мо Фары, опроверг информацию из доклада Американского антидопингового агентства о том, что его подопечные употребляли допинг.

«Мои спортсмены всегда были чисты и добивались всего благодаря собственному таланту и огромной работе. Я верю в чистый спорт и продуктивность тренировок. Я никогда не принимал тестостерон будучи спортсменом и не навязывал его применение своим подопечным. USADA спекулирует на этом и делает неправильные выводы.

Что касается L-карнитина, то мы предоставили USADA доказательства, которые полностью опровергают их догадки. Я считаю, что представители агентства должны были сами собрать эти данные, прежде чем выносить обвинения. Я предоставил тысячи документов, подтверждающие мою невиновность и добровольно ответил на все вопросы следователей. Ни мне, ни моим спортсменам абсолютно нечего скрывать», — приводит слова Салазара Oregonian.