Созыкин и Грибанов — третьи после второго дня регаты в Медемблике в классе «470»

В Медемблике (Нидерланды) продолжается традиционная Delta Lloyd Regatta олимпийских классов яхт. Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов, выступающие в классе «470», по итогам второго дня соревнований опустилась на третье место в общем зачёте. Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская располагаются на пятой позиции.
В классе «Лазер» Сергей Комиссаров занимает 12-е место, Максим Николаев – 47-е. В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина — 37-я, Елена Воробьёва – 54-я.
Регата в Медемблике завершится 27 мая.