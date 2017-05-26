Комбинацию могут исключить из соревнований по горным лыжам с сезона-2020/21

Альпийская комбинация может быть исключена из соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта с сезона-2020/21, сообщает Skiweltcup. Такое решение может быть принято на конференции FIS в Портороже (Словения), которая проходит на этой неделе.

Впервые соревнования в альпийской комбинации были проведены в Кубке мира в 2005 года, а на чемпионате мира — в 2007-м.

Если конгресс FIS поддержит рекомендацию конференции, то последним стартом в комбинации станет чемпионат мира в Оре (Швеция) в 2019 году.