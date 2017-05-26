Соколовская: цель Самарина — бороться за квоту на ОИ, для чего ещё он катается?

Тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская рассказала о задачах, которые стоят перед её подопечным в олимпийском сезоне. 18-летний спортсмен в минувшем сезоне занял второе место на чемпионате России и восьмое на чемпионате Европы.

«Задача номер один – вмешаться в борьбу за олимпийские квоты, естественно. А для чего он ещё катается? У нас вообще сейчас хорошая компания получилась – и Лена Радионова с Машей Сотсковой, и Ваня Ригини с Сашей. Четыре таких „убойных“ человека! Все четверо с непростыми спортивными характерами. 11 июня мы улетаем на сбор в Италию, и что я, что Елена Германовна Буянова довольна этой компанией. Для спарринга она прекрасна! Самое главное, что у всех четверых одна задача, она их связывает…

Я не разделяю – взрослый сезон или детский. Саша – большой мальчик уже, давно на взрослом уровне катается. Проблемы с переходом я не вижу. Конечно, это интересно и волнительно, но не более. Кататься надо на любом уровне. Армия эта, конечно, меня немного «вышибла» из колеи. 21 мая они улетели, 27-го – присяга. Мы подыграли службу под отпуск — Саша приехал из него и сразу ушёл в армию. Вот жду, каким он вернётся, армейский парень. Все программы на сезон уже поставлены. Петя Чернышёв поставил и короткую, и произвольную. В короткой Никита Михайлов ещё помогал с нюансами. Всё готово, жду теперь только мальчика из армии", — цитирует Соколовскую «Р-Спорт».