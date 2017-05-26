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Кабмин одобрил проект о финансировании медико-биологического обеспечения атлетов

26 мая 2017, пятница. 09:55. Другие

Правительство России одобрило законопроект, который уточняет источники финансирования медико-биологического обеспечения спортсменов федеральных и региональных сборных, сообщает официальный сайт кабинета министров.

«Законопроектом предусматривается, что медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России будет финансироваться за счёт федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов Федерации – за счёт региональных бюджетов», — говорится в документе.

Также в законопроекте говорится, что поскольку для каждого спортсмена при заболеваниях или травмах необходима своя программа лечения, оказывать им помощь на основе стандартов за счёт средств обязательного медицинского страхования не представляется возможным.

Источник: Правительство Российской Федерации Сообщить об ошибке
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