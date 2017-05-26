Кабмин одобрил проект о финансировании медико-биологического обеспечения атлетов

Правительство России одобрило законопроект, который уточняет источники финансирования медико-биологического обеспечения спортсменов федеральных и региональных сборных, сообщает официальный сайт кабинета министров.

«Законопроектом предусматривается, что медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России будет финансироваться за счёт федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов Федерации – за счёт региональных бюджетов», — говорится в документе.

Также в законопроекте говорится, что поскольку для каждого спортсмена при заболеваниях или травмах необходима своя программа лечения, оказывать им помощь на основе стандартов за счёт средств обязательного медицинского страхования не представляется возможным.