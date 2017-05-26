13 июня Ласицкене выступит на этапе Мирового вызова в Турку

Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова сообщила, что спортсменка примет участие в этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в Турку (Финляндия), который состоится 13 июня.

«Мария выступит 13 июня в финском Турку на этапе серии Мирового вызова IAAF», — цитирует Назарову «Р-Спорт».

В апреле Мария получила разрешение от IAAF принимать участие в международных стартах под нейтральным флагом. Ласицкене выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине (26 мая), Риме (8 июня) и Стокгольме (18 июня). Также она примет участие в соревнованиях в Ополе (4 июня), Хенгело (11 июня) и Падуе (16 июля).