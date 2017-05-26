Баташова и Вдовенко вышли в финал этапа КМ по современному пятиборью в Польше

В Джонкове (Польша) проходит четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью. По итогам квалификации женских соревнований отбор прошли две россиянки из четырёх. В финал пробились Ульяна Баташова (11-я в группе А, 1005 очков) и Екатерина Вдовенко (19-я в группе А, 991).

Не смогли пройти дальше Дарья Грибова (18-я в группе B, 986) и Анастасия Васильева (21-в группе B, 958).

Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Германии Анника Шлой (1032). Второй стала итальянка Франческа Тоньетти (1017).