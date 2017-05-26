Дубченко выиграл гит на 1000 м на Гран-при Москвы по велоспорту на треке

Российский велогонщик Александр Дубченко выиграл гит на 1000 м на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском — Гран-при Москвы. Он продемонстрировал результат 1.02,084 секунды. Второе место занял представитель Греции Николаос Пагонис. Тройку призёров замкнул ещё один россиянинПавел Перчук.

Велоспорт на треке. Международные соревнования — Гран-при Москвы. Мужчины. Гит

1. Александр Дубченко (Россия) — 1.02,084.

2. Николаос Пагонис (Греция) — 1.02,735.

3. Павел Перчук (Россия) — 1.03,334.

Соревнования в Крылатском завершатся 28 мая.