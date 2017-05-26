Патерностер победила в гонке по очкам на Гран-при Москвы по велоспорту на треке

Итальянская велогонщица Летиция Патерностер победила в гонке по очкам на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском — Гран-при Москвы. Второй результат продемонстрировала россиянка Анастасия Чулкова. Тройку призёров замкнула её соотечественница Гульназ Бадыкова.
Велоспорт на треке. Международные соревнования — Гран-при Москвы. Женщины. Гонка по очкам
1. Летиция Патерностер (Италия) — 25.
2. Анастасия Чулкова (Россия) — 19.
3. Гульназ Бадыкова (Россия) — 14.
Соревнования в Крылатском завершатся 28 мая.