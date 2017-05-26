Сазанов — второй в гонке по очкам на Гран-при Москвы по велоспорту на треке

Казахстанский велогонщик Сергей Шатовкин победил в гонке по очкам на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском — Гран-при Москвы. Второй результат продемонстрировал россиянин Андрей Сазанов. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Казахстана Никита Панасенко.
Велоспорт на треке. Международные соревнования — Гран-при Москвы. Мужчины. Гонка по очкам
1. Сергей Шатовкин (Казахстан) — 47.
2. Андрей Сазанов (Россия) — 43.
3. Никита Панасенко (Казахстан) — 40.
Соревнования в Крылатском завершатся 28 мая.