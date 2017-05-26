Фёдоров победил в тройном прыжке на первом этапе летнего Гран-при в Сочи

Алексей Фёдоров одержал победу в тройном прыжке на первом этапе летнего Гран-при по лёгкой атлетике в Сочи. Вторым стал Александр Юрченко, а замкнул тройку призёров Дмитрий Сорокин. У женщин в прыжках в высоту победила Ирина Гордеева.
Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Первый этап. Сочи, Адлер
Командный чемпионат России. Мужчины. Тройной
1. Алексей Фёдоров — 16,58.
2. Александр Юрченко — 16,54.
3. Дмитрий Сорокин — 16,48.
Женщины. Высота
1. Ирина Гордеева — 1,94.
2. Кристина Королёва — 1,92.
3. Евгения Кононова — 1,88.