«Кубань» обыграла «Звезду» и пробилась в финал женского КР по гандболу

«Кубань» нанесла поражение «Звезде» со счётом 27:16 в полуфинальном матче женского Кубка России, который состоялся в рамках «Финала четырёх», проходящего в Ростове-на-Дону.

Таким образом, краснодарская команда вышла в финал, где сразится с победителем пары «Астраханочка» — «Ростов-Дон», которые сыграют между собой чуть позже.

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Полуфинал

«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Звенигород) — 27:16 (12:9, 15:8).

Финал и матч за третье место состоятся 28 мая.