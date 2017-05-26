Толоконников выиграл забег на 800 м на первом этапе летнего Гран-при в Сочи

Константин Толоконников одержал победу на дистанции 800 м на первом этапе летнего Гран-при по лёгкой атлетике, который проходит в Сочи. Вторым стал Николай Вербицкий, а замкнул тройку призёров Степан Перегудов. У женщин на аналогичной дистанции победу одержала Светлана Улога.
Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Первый этап. Сочи
Командный чемпионат России. Мужчины. 800 м
1. Константин Толоконников — 1.47,16.
2. Николай Вербицкий — 1.48,04.
3. Светлана Улога — 1.48,60.
Женщины. 800 м
1. Светлана Улога — 2.00,35.
2. Екатерина Купина — 2.02,67.
3. Татьяна Передунова — 2.03,18.