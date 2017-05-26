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Легкоатлеты из Санкт-Петербурга выиграли командный чемпионат России в Сочи

26 мая 2017, пятница. 18:56. Другие

Представители Санкт-Петербурга одержали победу в командном чемпионате России, который проходил 25-26 мая в Сочи и одновременно стал первым этапом летнего Гран-при ВФЛА. Вторыми стали спортсмены из Краснодарского края, а замкнула тройку победителей команда Московской области.

Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Первый этап. Сочи
Командный чемпионат России

1. Санкт-Петербург — 520.
2. Краснодарский край — 515.
3. Московская область — 494.

Второй этап летнего Гран-при — всероссийские соревнования в Ерино — пройдёт 10 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
26 мая 2017, пятница
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25 мая 2017, четверг
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