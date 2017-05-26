Легкоатлеты из Санкт-Петербурга выиграли командный чемпионат России в Сочи

Представители Санкт-Петербурга одержали победу в командном чемпионате России, который проходил 25-26 мая в Сочи и одновременно стал первым этапом летнего Гран-при ВФЛА. Вторыми стали спортсмены из Краснодарского края, а замкнула тройку победителей команда Московской области.
Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Первый этап. Сочи
Командный чемпионат России
1. Санкт-Петербург — 520.
2. Краснодарский край — 515.
3. Московская область — 494.
Второй этап летнего Гран-при — всероссийские соревнования в Ерино — пройдёт 10 июня.