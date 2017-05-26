Астраханское «Динамо» завоевало 5-е место в чемпионате России по гандболу

Астраханское «Динамо» одержало победу над «СГАУ-Саратов» со счётом 34:32 во втором матче серии за 5-е место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу. Счёт в серии стал в 2-0 в пользу астраханской команды, и итоговая победа досталась ей.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Серия за 5-е место

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо» (Астрахань) — 32:34 (16:16).

Первая игра, проходившая в Астрахани, завершилась победой «Динамо» со счётом 29:27. В финальной серии между «Чеховскими медведями» и «Университетом-Нева» подмосковная команда ведёт со счётом 2-0.