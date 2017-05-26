«Каустик» завоевал седьмое место в мужском чемпионате России по гандболу

«Каустик» нанёс поражение «Пермским медведям» со счётом 27:22 во втором матче серии за седьмое место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Волгограде.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу волгоградской команды, которая и одержала итоговую победу. В первой игре, которая проходила в Перми, «Каустик» выиграл со счётом 36:23.
Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
Серия за седьмое место. Второй матч
«Каустик» (Волгоград) — «Пермские медведи» (Пермь) — 27:22 (14:11).