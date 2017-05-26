Опубликован список участников серии Гран-при в женском одиночном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников серии Гран-при в женском одиночном катании в сезоне-2017/18.

Евгения Медведева выступит на этапах в России и Японии, Елена Радионова представит свои программы в России и Китае. Анна Погорилая попала в список участниц этапов в Канаде и США, Мария Сотскова – в Канаде и Франции. Елизавета Туктамышева выступит в Китае и Франции, Алёна Леонова – в Японии и США. Алина Загитова стала участницей этапов Гран-при в Китае и Франции, Полина Цурская – в Японии и США. Одно место для российской участницы забронировано на домашнем этапе.

Напомним, что в новом сезоне серию Гран-при откроет этап в России (20-22 октября). Затем фигуристки отправятся в Канаду (27-29 октября). Следом в календаре запланированы этапы в Азии – Китае (3-5 ноября) и Японии (10-12 ноября). Затем спортсменки выступят во Франции (17-19 ноября), и шестым этапом станет Skate America (24-26 ноября).